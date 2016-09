Motociclista cai em buraco de obras de prefeitura

Um motociclista do município de Novo Progresso caiu em um buraco no bairro Jardim Planalto , onde esta sendo realizadas obras da prefeitura municipal.

De acordo com a informação , quando foi encontrado na localidade, o motociclista estava desacordado. Após chegada do SAMÚ , a vítima foi removido do local. Não há informações sobre a identidade do homem.

Procurada pelo Jornal Folha do Progresso , a Prefeitura Municipal de Novo Progresso, por meio da Assessoria de Imprensa, informou que abertura feita na Avenida João Atilis , local onde ocorreu o acidente, está relacionada a obras de drenagem da localidade, que deve passar por procedimentos de pavimentação. Segundo a prefeitura, desde o início da obra “toda a área foi devidamente sinalizada com placa de identificação, e o acesso esta bloqueado para veículos até conclusão da obra.

Por Redação Jornal Folha do Progresso (Foto WhatsApp)

