Motociclista colide com carreta estacionada e morre em Novo Progresso

Populares ajudaram na remoção no atendimento a vitima no local do acidente (Foto: WhatsApp/Jornal Folha do Progresso)

Um misterioso acidente tirou a vida de “Gabriel Vinicius dos santos”, de 20 anos de idade. O jovem trabalhava como auxiliar de mecânico na Martelli e voltava do serviço.



A motocicleta Honda Bros , preta, placa JVD 2338, era conduzida por Gabriel pela Avenida Orival Prazeres, nas proximidades do Chopão, acabou colidindo com uma carreta Bitrem, estacionada na lateral da Avenida.

O acidente ocorreu por volta das 23h30mn, desta sexta-feira (14). O SAMU foi acionado no momento do acidente, chegou socorrer a vitima com vida ,mas veio a óbito em decorrência da violência do impacto.



ACIDENTE

A forma com que ocorreu o impacto chama a atenção: O Motociclista acabou por colidir atrás da carreta, chocando-se diretamente contra o canto direito da carreta; Não há sinal de frenagem, ou seja, ele não tentou frear no momento que antecedeu o impacto. “Com o impacto percebemos que ele bateu na diagonal da carreta e houve danos com a motocicleta. E mesmo com capacete, houve fraturas no crânio e no rosto. Não existe nenhuma marca de contato com freio. Ele bateu direto na diagonal da carreta e morreu”, estranho..

O o rapaz teve lesão exposta na cabeça com gravidade.

Até aqui nada explica o choque violento que tirou a vida de mais um jovem em Novo Progresso.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

