Motociclista é arremessado durante acidente em Novo Progresso; VÍDEO

Batida em carro aconteceu na tarde desta quarta-feira (09); motociclista foi socorrida esta internada no HMNP com fraturas.

Uma motociclista, sofreu um grave acidente na Avenida Orival Prazeres , em Novo Progresso na tarde desta quarta-feira (09). Imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente.

O vídeo mostra que o carro adentrou e a moto bateu no veiculo que seguia na avenida e adentrou na via contraria para entrar em um outra via no bairro Vista Alegre.Assista ao vídeo.

A motocicleta atingiu o veiculo quando ele cruzava a pista, a moto, que vinha sentido centro atingiu em cheio a motociclista “Elianai Santana Ferreira” que foi hospitalizada com fratura na perna e na bacia.

O motorista que estava no carro não se machucou.Assista ao vídeo.

Da redação Jornal Folha do Progresso

