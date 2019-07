Motociclista é atingida por carro, fica presa no teto do veículo e é carregada por 50 metros em MT

Motociclista foi atinga por carro, ficou presa em veículo e foi carregada por 50 metros em Tangará da Serra — (Foto: Arquivo pessoal)

Uma mulher ficou ferida nessa quarta-feira (24) ao ser atingida por um carro e ficar presa no teto do veículo em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, a vítima pilotava uma motocicleta que foi atingida por um carro. Ela foi socorrida ainda em cima do automóvel.



Mulher ficou ferida nessa quarta-feira (24) ao ser atingida por um carro e ficar presa no teto do veículo em Tangará da Serra — Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a PM, a mulher, que não teve o nome divulgado, ficou presa em cima do carro e foi carregada por mais de 50 metros. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua 24 com a Rua 7, no Centro de Tangará da Serra.

O motorista não respeitou a preferencial e atingiu a vítima. O condutor afirmou à polícia que se assustou e, em vez de frear, acelerou o carro. Ele fez o teste do bafômetro que deu negativo.

Mulher ficou imóvel em cima do automóvel até que os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegassem ao local — Foto: Arquivo pessoal

O para-brisa ficou destruído e o teto foi amassado. A mulher ficou imóvel em cima do automóvel até que os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegassem ao local.

A mulher teve ferimentos no rosto e quebrou o fêmur da perna direita.

