Motociclista entra na rodovia sem olhar para os lados, é atingido por caminhão e morre em segundo acidente registrado na BR-163

Fatalidade aconteceu na comunidade São José por volta das 15h30. Vítima morreu no local. Este foi o segundo acidente com vítima fatal registrado neste sábado (30).

Um motociclista morreu na tarde deste sábado (30) na BR-163 em Santarém, oeste do Pará, ao ser atingido por um caminhão. De acordo com informações da PRF, a vítima seguia por um ramal e ao entrar na rodovia, não olhou para os dois lados.

O acidente aconteceu por volta das 15h30 na comunidade São José. A vítima identificada como Mauro Sergio Figueiredo de 29 anos morreu no local. O condutor do caminhão ficou no local, onde foi submetido ao teste do etilometro, assim como foi verificada documentação do motorista e do veículo.

Este foi o segundo acidente com vítima fatal registrado neste sábado (30) na BR-163. Pela manhã, José Ribamar da Conceição das Chagas, de 35 anos, foi atingido por um taxi às proximidades do bairro Matinha e morreu.

Outros registros

No bairro Maracanã outro acidente de trânsito foi registrado entre duas motos, incluindo um mototaxista legalizado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais.

30/11/2019 17h42

