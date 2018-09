Motociclista fica em estado grave após acidente no perímetro urbano da BR-163em Novo Progresso

Um motociclista sofreu fraturas nesta sexta-feira (14) em torno das 17h45mn, após colidir lateralmente com uma carreta no perímetro urbano próximo a saída para Santarém na BR-163, em Novo Progresso.(Foto:WhatsApp)

A informação que o condutor da moto foi levado em estado grave para o Hospital Municipal (HM) de Novo Progresso ele foi identificado como Emidio Barbosa Tenorio de 67 anos.

De acordo com o informação repassada ao Jornal Folha do Progresso, por pessoa que esteve no local do acidente, a batida foi causada por uma imprudência muito comum. “O passageiro da moto estava sem afivelar o capacete. Quando a carreta passou ao lado da moto, o vento deslocado arrancou o capacete e desestabilizou o condutor da motocicleta”, conta.

Após perder o controle, o motociclista acabou invadindo a pista contrária e bateu na lateral da carreta. O caminhoneiro ainda teria tentado desviar o veículo, mas não conseguiu evitar a colisão. Ele foi liberado por não ter envolvimento na causa do acidente.

O ferido foi socorrido pelo SAMU. O hospital pede ajuda para quem conhecer os familiares do Emido para comparecer no Hospital com urgência.

