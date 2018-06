Motociclista morre ao bater em caminhão estacionado na Avenida Orival Prazeres

O caminhão estava estacionado, porém o motociclista não teria visto o caminhão estacionado na avenida lateral da 163 e bateu em alta velocidade.

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – O motociclista Francisco Lima conhecido por Amauri de 39 anos, morreu após bater a motocicleta que ele pilotava, modelo Honda 300cc, na traseira de um caminhão parado na Avenida Orival Prazeres n[a lateral da rodovia BR 163], em Novo Progresso na madrugada desta quinta-feira (07).

De acordo com a Informação coletada no local pela reportagem do Jornal Folha do Progresso , o acidente ocorreu por volta de 2h30 quando o motociclista saiu de um local com amigos e seguia para sua residência.

De acordo com testemunhas, o local bem próximo ao contorno que da acesso na rodovia BR 163 em frente ao posto Rota , porém o motociclista não teria visto o caminhão estacionado às margens da avenida e bateu em alta velocidade na traseira do veículo.

Com o impacto da batida o motociclista sofreu traumatismo craniano e morreu no local.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito.

Equipe da Polícia Militar foi ao local para registrar o boletim de acidente.

Saiu Para Morte

Amauri estava desde inicio da noite na companhia de amigos em um bar com amigos, ele teria ingerido bebida alcoólica, amigos tentaram evitar que ele saísse do local, mesmo com insistência Amauri seguiu viagem , distante 150 metros de onde saiu morreu ao colidir na traseira do caminhão, amigos tentaram socorre lo , mas já estava sem vida.

Amauri foi funcionário de uma funerária no município por alguns anos, ele filha da empresaria Toinha do ramo de garimpo.

O local do velório ainda não foi divulgado o corpo se encontra na Funerária Santa Clara , aguardando familiares.

Motorista

O motorista do caminhão foi identificado como Paulo César de 53 anos, ele estava estacionado e dormia no veiculo no momento do acidente, ele foi conduzido pela Policia Militar para DEPOL onde prestou esclarecimentos e foi liberado na manha desta quinta-feira(07).

Conforme prestou depoimento , Paulo informou que o caminhão não é de sua propriedade, ele é o motorista e seguia com carga de soja para o Porto de Miritituba, escolheu o local para estacionar o caminhão por estar próximo ao posto de combustível e no local não tinha placa de proibido estacionar.

Por :Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso (Fotos Jornal Folha do Progresso)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...