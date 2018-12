Motociclista morre ao bater na traseira de carreta na rodovia BR-163 em Novo Progresso

Um homem de 45 anos morreu na noite deste sábado (8), após bater a moto que conduzia na traseira de uma carreta bi trem no trecho entre a comunidade de Alvorada da Amazônia e distrito de Vila Isol na rodovia BR-163 – a carreta seguia sentido Novo Progresso/Mato Grosso. A vítima, “Jose Paulo Ramos de Oliveira” morreu no local. Aquele trecho da rodovia segue em obras do DNIT.

De acordo com a informação a motocicleta colidiu na traseira de uma carreta, as reais causas do acidente e o nome do motorista da carreta não foi revelado.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na rodovia BR 163.

