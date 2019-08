Motociclista morre ao colidir com a traseira de um caminhão em Icoaraci

(Foto:Ivan Duarte / O Liberal)-Vítima estava mexendo no celular e se distraiu

O motociclista Leandro Elias Borges Abraçado, de 23 anos, morreu depois de colidir com um caminhão de gás que estava parado na rodovia Artur Bernardes, às proximidades da travessa Soledade, no bairro do Paracuri, em Icoaraci, distrito de Belém. O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (8), por volta de 11h.

De acordo com testemunhas, a vítima pilotava uma motocicleta e ao mesmo tempo utilizava um aparelho celular. Distraído, Leandro não teria visto o caminhão estacionado na pista e acabou se chocando na traseira do veículo. Além disso, segundo informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o motociclista estava com o capacete dependurado no braço, pilotando sem o equipamento de segurança posicionado na cabeça.

A vítima bateu o rosto violentamente na parte de trás do caminhão e morreu na mesma hora.

A companheira de Leandro, Elen Amaral Rodrigues, de 32 anos, que vinha na garupa da motocicleta, foi socorrida e levada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Equipes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) estiveram no local no início da tarde colhendo informações sobre o acidente. O corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) em seguida.

