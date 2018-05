Motociclista morre ao colidir contra viatura da Polícia Federal no interior do Pará

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (9) ao colidir com uma viatura da Polícia Federal na rodovia BR-230, próximo ao município de Itupiranga, no sudeste paraense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no trecho entre a cidade e Marabá. O condutor da moto morreu no local, antes de receber atendimento médico. Segundo a Polícia Federal, o agente que estava na viatura passa bem.

Uma equipe da PRF está no local atendendo a ocorrência e levantando informações sobre as circunstâncias da colisão.

Fonte: DOL

