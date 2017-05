Motociclista morre após chocar na traseira de caminhão parado em Novo Progresso

“Eules da Conceição dos Santos”,18 anos (Foto), morreu na noite deste sábado(14), após chocar-se violentamente com sua motocicleta, na traseira de um caminhão parado em Novo Progresso.

Segundo as informações colhidas no local, o acidente aconteceu por volta das 01h20mn, na Avenida Orival Prazeres, próximo a Auto Peças Pemaza, quando o motociclista por motivo desconhecido veio a chocar-se violentamente com o caminhão que estava estacionado.

Com o impacto forte da batida, resultou em ferimentos graves, com trauma de crânio e exposição de massa encefálica, e morte instantânea do motociclista.

As equipes do Samu foi chamada, estiveram no local , mas a vitima já estava sem vida.

DA Redação Jornal Folha do Progresso

