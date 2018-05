Motociclista morre após colidir com carreta na BR 163 próximo da comunidade Bandeirantes em Novo Progresso

Acidente aconteceu no inicio da noite desta segunda-feira (30) e causas ainda estão sendo apuradas.

Um motociclista morreu após colidir de frente com uma carreta nas proximidades da comunidade Bandeirantes distante 15 km da cidade de Novo Progresso. O acidente aconteceu no início da note desta segunda-feira (30) , as causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas testemunhas disseram que o motociclista colidiu de frente ao invadir a pista contraria.

O motorista da carreta que trafegava sentido Novo Progresso /Miritituba, com carga de soja, acabou com uma das carrocerias do bi-trem tombada com o acidente.

Segundo a informação a motocicleta placa OTX 759 da cidade de Itaituba(PA), evadiu a pista contraria e colidiu de frente com sua motocicleta com caminhão Mercedes dirigido por “Diogo Paulo da Silva”.

O motociclista foi socorrido pelo SAMU , mas chegou sem vida no hospital, ele morreu no local.

Com a violência do impacto da batida a motocicleta ficou destruída, a cabine do caminhão ficou a marca da colisão.

De acordo com a Polícia, que registrou a ocorrência, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas e testemunhas poderão ajudar a esclarecer os fatos.

O motociclista não teve identidade revelada.

Esta matéria esta sendo atualizada…..

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por Redação Jornal Folha do Progresso Fotos WhatsApp

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...