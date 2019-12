Motociclista morre após ser atingido por carro na BR-316, em Castanhal

Acidente deixa motociclista morto em Castanhal — Foto: Ascom/ PRF

Anderson Enriu Minori de Carvalho, de 37 anos, foi atingido por um carro que realizou uma conversão irregular na rodovia. O condutor do carro foi preso.

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (15) em um acidente na BR-316, próximo ao município de Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a vítima foi identificada como Anderson Enriu Minori de Carvalho, de 37 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motociclista colidiu com um carro em alta velocidade. O condutor do carro foi preso.

Ainda segundo a PRF, o motociclista seguia pela BR-316, no sentido de saída de Castanhal, quando um carro realizou uma conversão irregular e colidiu com a motocicleta. O motociclista morreu na hora. O corpo ficou preso às ferragens aguardando remoção do IML.

A PRF também informou que o condutor do veículo estava sob efeito de álcool. O teste de alcoolemia teve como resultado 0.96 miligramas de álcool por litro de ar expelido do pulmão, enquanto o limite para crime é de 0.33. Após o resultado, o motorista do carro foi preso e encaminhado para a delegacia de Castanhal.

