Motociclista morre durante acidente em Altamira

Acidente aconteceu na noite de ontem (15) na rodovia Ernesto Acioly

Um motociclista identificado como Antônio Almeida Mota morreu atropelado ao colidir com um caminhão na rodovia Ernesto Acioly, em Altamira, sudoeste paraense, na noite deste domingo (15). O homem estava seguindo para o trabalho quando aconteceu o acidente.

Segundo informações da Polícia Militar de Altamira, o motorista do caminhão fugiu do local do acidente com medo de ser agredido por populares. A vítima trabalhava em Vitória do Xingu. O Corpo foi encaminhado para o Centro de Perícias de Altamira.

