Motociclista morre em batida contra caminhão na Rodovia Br 163 em Novo Progresso.

Motociclista morre ao colidir com caminhão na Rodovia Br 163 em Novo Progresso. — Foto: via whatsapp Jornal Folha do Progresso)

Acidente ocorreu neste domingo (21) por volta das das 11h45mn.

O motociclista Gilmar Rodrigues de Souza de 31 anos, morreu após bater contra um caminhão, na Rodovia BR 163 , neste domingo(21), distante 12 km do centro da cidade de Novo Progresso.O condutor do caminhão não se feriu.

O acidente ocorreu por volta das 11h45mn, na rodovia BR 163 distante 12 km do centro da cidade de Novo Progresso. Os dois veículo teriam colidido de frente. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e atendido na emergência do hospital Municipal , não resistiu e veio óbito.

Acidente

Segundo os relatos do motorista , a carreta saiu de Miritituba carregada de combustível, com destino a cidade de Novo Progresso, no momento do acidente ele tentou desviar da motocicleta que seguia na pista contraia – saiu e o motociclista veio colidir de frente com o caminhão.

O motorista [pediu para não identificar], prestou socorro a vitima e esclarecimentos a policia civil [foi depor] e foi liberado. Segundo relatos do motorista da carreta o motociclista poderia estar embriagado , pediu para fazer um teste de sangue. A policia vai investigar o caso.

Motociclista

Gilmar Rodrigues de Souza de 31 anos, é natural da cidade de Rurópolis (PA), residia na comunidade de Alvorada da Amazônia com seus familiares.

O local do velório e sepultamento não foi divulgado pelos familiares.

