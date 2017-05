Motociclista morre em colisão frontal com carreta na BR-163 no Nortão

O acidente ocorreu no perímetro urbano da rodovia federal no município de Matupá (207 quilômetros de Sinop), ontem à noite. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, a vítima foi identificada como Marcos Rene, 44 anos.

Ainda segundo a PRF, a informação coletada no local do acidente é de que Marcos pilotava uma Honda CG Titan vermelha. Ele teria abastecido em um posto de combustível que fica na lateral da rodovia e depois supostamente saído pela contramão.

Neste momento, ocorreu a colisão frontal com uma carreta de uma empresa de Sinop, que estava carregada com cubos de concreto. O motociclista morreu no local. Já o caminhoneiro não se feriu. Esta versão ainda será investigada pelas autoridades policiais.

Marcos trabalhava na área de construção civil em Matupá, mas era morador da cidade vizinha, Peixoto de Azevedo, onde será velado. O procedimento deve começar, por volta das 12h, na casa de um familiar, no bairro Aeroporto. O horário do sepultamento ainda não foi definido.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...