Motociclista morre esmagado entre duas carretas que trafegavam no mesmo sentido da BR-163 em MT

Motociclista morreu após ter sido prensado por carretas na BR-163 (Foto: Ederson Seger/ Visão Notícias) Vítima foi atingida por carreta que seguia atrás dele e bateu na carreta que estava na frente. Ele ficou preso às ferragens e foi retirado por uma equipe médica.

Um motociclista morreu em um acidente nesta sexta-feira (15), na BR-163, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Conforme a concessionária que administra a rodovia, a vítima ficou presa entre as ferragens de duas carretas envolvidas no acidente.

Por causa do acidente, uma das pistas ficou interditada por mais de 5 horas.

O motociclista foi esmagado pelas duas carretas, que seguiam no mesmo sentido da via. Ele resgatado das ferragens por uma equipe médica da concessionária.

Com o impacto, ele teve amputação de membros e morreu no local.

Segundo a concessionária, uma das carretas, com placas de Sinop bateu na traseira da motocicleta, que com o impacto bateu na carreta, com placas de Rondônia, que estava à frente.

Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para realização dos procedimentos necessários.

A motocicleta e uma das carretas envolvidas no acidente tiveram que ser guinchados.

Por G1 MT

