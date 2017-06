Motociclista morre na BR 163, após colidir na traseira de um caminhão

De acordo com informações, era por de volta de 5h desta segunda-feira(5), quando o homem identificado como Francisco Willisson Barbosa Pereira, que trabalhava como mototaxista não credenciado, colidiu na parte de traz de um caminhão que estava parado, no semáforo do cruzamento da Rodovia BR 163 com Avenida Quixadá, próximo ao Terminal Rodoviário de Santarém.

A equipe do Samu chegou a ser acionada, porém, chegando ao local, nada pôde fazer, pois a vítima já estava sem vida.

