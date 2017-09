Motociclista perde controle e bate em canteiro central da BR-163

Fonte Jornal Folha do Progresso com informações policia Militar.

O piloto foi identificado como “Robson Oteiro” ele perdeu controle da motocicleta e colidiu com o canteiro central da rodovia, a vitima foi socorrida pelo SAMU. Robson foi atendido na emergência do HMNP , sofreu escoriações leves e passa bem.

Uma motocicleta “Yamaha Factor Placa QEE 4141” de cor vermelha colidiu com o canteiro central da Rodovia BR-163 no perímetro urbano de Novo Progresso. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira(19), às 17h43mn.

Acidente aconteceu no perímetro urbano do município de Novo Progresso.

