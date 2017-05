Motociclista que morreu em acidente na BR-163, em Itaúba era de Colíder

Ele residia em Colíder há vários anos, sendo de família bastante conhecida no município, trabalhando como construtor. Estava indo para Sorriso visitar uma filha, quando ocorreu o acidente, em uma curva da rodovia. O corpo está no Instituto Médico Legal de Sinop.

Foi identificado como Lauri Dantas de Menezes, 58 anos, o motociclista que conduzia uma moto Honda Brós NXR, preta, com placa NJN-0730, de Colíder e sofreu um acidente na BR-163, próximo à Itaúba na manhã desta segunda-feira(22). Ele colidiu com uma carreta e teve morte instantânea.

