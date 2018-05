Motociclista sem CNH morre após bater na traseira de carreta parada em bloqueio na BR-163 em MT

PRF informou que jovem de 22 anos estava voltando do trabalho quando não conseguiu frear e colidiu com a traseira da carreta bitrem, em Guarantã do Norte.

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (25) na BR-163, em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá.

Ele estava em uma motocicleta quando bateu na traseira de uma carreta bitrem, que estava estacionada no bloqueio na rodovia, por causa da manifestação que começou na segunda-feira (21) e se estende até esta sexta-feira (25).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi até o local para registrar a ocorrência, o jovem não tinha carteira de habilitação e estava voltando do trabalho.

Ele morreu ainda no local e não chegou a ser encaminhado para o hospital.

A carreta bitrem estava estacionada parcialmente sobre a rodovia, no local onde havia outras carretas paradas, que foram impedidos de passar na manifestação.

Caso semelhante

Em outro ponto de bloqueio, houve uma morte semelhante, na quarta-feira (23). Um motociclista de 32 anos bateu na traseira de um caminhão que estava parado por causa de um ato dos caminhoneiros, na MT-130 em Paranatinga, a 411 km de Cuiabá, e também morreu.

