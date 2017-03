Motociclista sobrevive após bater de frente com F250 em Novo Progresso

Acidente aconteceu no acesso da rodovia BR-163 entrando na Avenida Orival Prazeres em Novo Progresso.

Um condutor sobreviveu após colidir com sua motocicleta de frente com uma camionete F250 na Avenida Orival Prazeres momento que contornava para entrar na rodovia BR 163 pela Orival Prazeres , nesta sexta-feira 11 de março.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e estava desacordado com sangramento na cabeça.

Segundo a guarnição da Policia Militar no comando do Sargento Junior, Cabo Ronaldo e Cabo Ricardo que prestaram o atendimento no local, o acidente aconteceu as 20h00mn do dia 20 de março o condutor da motocicleta foi identificado como Renilso Freitas de Oliveira popularmente conhecido como “Berrolo” [ex-funcionário da Rede Celpa] ele conduzia a motocicleta Bros cor preta, vinha pela Orival Prazeres entrando na BR163 quando bateu de frente com uma camionete F250 cor preta placa NWH 4300 pertencente ao “Fabio Júnior Martins”, que vinha sentindo BR163 entrando na Orival Prazeres, o motoqueiro foi socorrido pelo SAMU , o motorista da F250 foi apresentado a DEPOL.

O motociclista “Berrolo” ficou internado no hospital municipal de Novo Progresso em observação médica, recebeu alta neste domingo (13) e passa bem.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

