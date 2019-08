Motociclista sofre acidente com linha de pipa e tem pescoço cortado, em Alenquer

Marcelo Sousa ficou com ferimento no pescoço após acidente com linha de pipa — Foto: Reprodução/Facebook/Marcellinho Sousa

Acidente aconteceu no bairro Luanda na tarde de terça-feira (27) e deixou Marcelo Sousa com quatro pontos na região do pescoço.

Um jovem sofreu um corte no pescoço após acidente com linha de pipa em Alenquer, no oeste do Pará, na tarde de terça-feira (27). O caso aconteceu no bairro Luanda quando Marcelo Sousa trafegava em uma motocicleta.

Nas redes sociais, Marcelo contou que sentiu algo encostar em seu pescoço e rapidamente freou a motocicleta. Depois de parar, percebeu que estava sujo de sangue devido ao ferimento na região do pescoço.

“Ainda não acredito que uma linha de papagaio quase tira minha vida, só tenho a agradecer a Deus por esse livramento (…). Que eu não seja só mais um na estatística dessa perigosa brincadeira e que as autoridades tomem alguma providência para que isso não aconteça com mais ninguém”, disse Marcelo.

O jovem foi levado para o Hospital Municipal Santo Antônio para atendimento médico e recebeu quatro pontos cirúrgicos no ferimento antes de ser liberado.

Por G1 Santarém — Pará

