Motociclista sofre acidente e vai parar embaixo de caminhão em Novo Progresso;Assista ao Vídeo

O motociclista Francisco da Silva Vieira, 49 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na Avenida Orival Prazeres, nas imediações do Chopão neste sábado (31) em Novo Progresso.(Foto:Reprodução WhatsApp)

Conforme Vídeo e imagem de empresa próximo , a motocicleta seguia sentido Orival Prazeres do centro rumo ao chopão, a carreta (caminhão Pipa) parou para atravessar a via, momento que o motociclista em alta velocidade cruzou por frente ao caminhão e acabou colidindo com o meio fio, com impacto ele foi lançado e parou em baixo de outro caminhão que estava nas proximidades.

Com a queda, o motociclista foi arremessado e a moto foi parar embaixo do caminhão BAÚ .

O motociclista Francisco da Silva Viera, foi socorrido pelo socorristas do SAMU e levado para o Hospital Municipal, onde permanece internado em coma. O Hospital informou ao Jornal Folha do Progresso que vai ser transferido ainda hoje para cidade de Santarém para atendimento no Hospital Regional daquela cidade, o estado de saúde é grave.

Assista ao Vídeo;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...