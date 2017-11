Motociclista tem perna arrancada em acidente no Distrito de Moraes Almeida

O motorista da F4000 foi atravessar a BR de um lado para o outro e não viu ninguém só escutou a pancada em seu automóvel, O Rapaz da moto teve a perna dilacerada com choque. A policia militar deu assistência a vitima no local do acidenete.

Segundo a informação, um motociclista, identificado como “Rodrigo” , bateu em uma F 4000 (camionete) que entrava da rodovia BR-163 nas proximidades do restaurante “O Gaucho” no momento que atravessava rodovia de um lado para outro.

