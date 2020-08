“Motociclista vítima de acidente é sepultado em Itaituba”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motociclista faleceu na terça-feira (04), vítima de acidente na última semana, foi velado até as 24 horas em Novo Progresso e posteriormente o corpo seguiu para cidade de Itaituba onde foi sepultado na manhã de quarta-feira (05) com homenagens de familiares e amigos.

Marlon Reis Pinheiro, pilotava uma motocicleta (modelo não divulgado) , levava um passageiro, quando acabou perdendo o controle em uma via sem pavimento no bairro Juscelandia, caiu e bateu a cabeça. Marlon e o passageiro identificado por Aldo (lourão), foram socorridos pelo SAMU até emergência do Hospital Municipal, onde receberam atendimento médico. Marlon foi internado em estado grave, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito dia seguinte, o passageiro (Aldo), quebrou a clavícula e aguarda por cirurgia.

You May Also Like