Motociclistas estão percorrendo “BR 163″ destino Santarém

(Foto: Claudinho Leite)- A viagem é denominada mototurismo e os aventureiros tem experimentado diversas sensações e recebido apoio das pessoas nas cidades por onde passam.

Dezenove cidadãos mato-grossenses, em catorze (14) Triciclos e Três (3) motocicletas entre eles sete (7) mulheres chegaram no inicio da noite deste domingo (25) em Novo Progresso para uma jornada que envolve natureza, adrenalina e muita diversão, no trajeto a cidade de Santarém com destino a praia de Alter do Chão.

O repórter (free) Claudinho Leite teve uma conversa com o grupo, e acabou ajudando a equipe que chegou na cidade e ficou sem hospedagem – hotéis lotados. Claudinho Leite intermediou junto com o Senhor Ari Sherrren – presidente do CTG -conseguiu abrigo para a equipe no CTG Querência Amada” onde pernoitaram e seguiram viagem nesta segunda-feira (26).

A Equipe tem como coordenador o motociclista Airton morador de Campo Novo dos Parecis (MT), e repassou para reportagem do Jornal Folha do Progresso que a saída de Cuiabá (MT) neste sábado (24), no trajeto o grupo veio aumentando com membros de Sorriso, Sinop, Matupá e Marcelândia, no total de 19 pessoas entre eles 7 mulheres.

A partida foi no dia 24 de Outubro, desde então, os aventureiros têm experimentado diversas sensações e recebido apoio dos “irmãos” motociclistas e pessoas das cidades por onde passam, “quando não conseguimos apoio armamos barraca pra pernoitar e cedo tocamos viagem”, frisa Airton.

Ao todo, os motociclistas durante duas semanas, vão se aventurar pelas rodovias (BR-163 e 235) , visitar as atrações turísticas e culturais das cidades por onde passarem e aproveitar para conhecer a culinária local.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

