Motoqueiro mata homem a tiros em Novo Progresso

Homem foi atingido com disparos na região da cabeça e morreu no local, ele é conhecido como Juruna e trabalhava em garimpo.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima, identificada como Anacleto Alves da Silva de 50 anos, conhecido popularmente por Juruna, estava na companhia de uma mulher e seguiam rumo ao Lago Municipal, quando foi surpreendido por uma moto com dois suspeitos que efetuou vários disparos.

