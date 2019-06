Motoqueiro morre esmagado por carreta em acidente entre Moraes e Aruri na Br 163

(Fotos:WhatsApp)- O acidente aconteceu no trecho entre Aruri e Morais de Almeida na Rodovia BR 163. a vítima, foi um jovem, que não pode ser identificado naquele momento, porque estava sem documento no bolso da bermuda. segundo populares.

Alguns amigos do jovem conhecem ele pelo nome de Ribamar e pelo apelido de “Bito” inclusive a mensagem enviada por uma amiga da família do jovem entrou em contato com a nossa reportagem para saber da situação que aconteceu com rapaz.

Infelizmente o jovem morreu esmagado pela carreta, por volta de 11:30 deste domingo, após tentar fazer uma ultrapassagem segundo testemunhas que passavam próximo do acidente.

Alguns amigos do rapaz disseram no nosso grupo que ele fazia cobranças de prestações em crediário aqui na cidade de Itaituba,e atualmente estava trabalhando no Garimpo Água Branca.

Logo mais estaremos atualizando essa informação!

