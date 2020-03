Motoqueiro se choca na traseira de caminhão na rodovia transamazônica, em Itaituba

Vítima sendo atendida por militares do corpo de bombeiros. ( Fotos: Jhonny Notícias)

Na manhã desta sexta-feira (13) por volta de 9:30 hs, mais um acidente de trânsito, foi registrado em Itaituba no sudoeste do estado. Segundo informações, o condutor de uma motocicleta Biz de cor preta, identificado por Robson Reis da Fonseca, trafegava em alta velocidade quando colidiu na traseira de um caminhão.

O acidente aconteceu nas proximidades do km 05, ainda de acordo com informações, o condutor do caminhão deu uma pequena freada, por isso, o motoqueiro não teve como evitar a batida.

Segundo populares, o condutor do caminhão fugiu do local sem prestar socorro a vítima. Militares do corpo de bombeiros foram acionados e conduziram a vítima para a emergência do hospital municipal, com várias escoriações pelo corpo.

