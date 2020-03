Vídeo-Motor de balsa que faz travessia do Rio Jamanxim para e causa pânico em passageiros

(Foto:Reprodução Youtube)- Um vídeo que circula nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 23, mostra uma balsa que faz a travessia do Rio Jamanxim na comunidade de Jardim do Ouro à deriva. A embarcação, que transportava passageiros e veículos teve dano no motor do rebocador, fazendo que a embarcação perdesse o rumo da navegação.

Nas imagens gravadas por um dos passageiros da balsa é possível ver que a embarcação indo a deriva. O pânico ente os passageiros, que com a velocidade a balsa poderia atingir as pilastras de sustentação da ponte sob de madeira que esta sendo construída abaixo do trajeto da balsa. Segundo internauta o motor voltou funcionar e não passou de um susto.

Assista ao Vídeo;

