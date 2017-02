Motorista acha cobra de dois metros dentro do motor de caminhonete

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles receberam uma ligação para irem até o local retirar a cobra, mas estavam atendendo outra ocorrência no momento.

Além dele, muitas pessoas que passavam pelo local se assustaram com o tamanho do réptil, que tinha dois metros de comprimento.

Caso aconteceu em um posto de combustíveis de Penápolis (SP). Dois funcionários do local ajudaram na retirada do animal.

