Motorista atropela católicos durante procissão em Igarapé-Açu. Uma mulher morreu.

De acordo com as primeiras informações, o condutor estava embriagado(Foto:Reprodução)

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas depois que um motorista em alta velocidade e embriagado atropelou diversos fiéis que participavam, na noite da última sexta-feira (13), de uma procissão da Paróquia de São Sebastião, em Igarapé-Açu, em honra de Santa Luzia.

A prefeitura do município informou que a vítima fatal se chama Maria Luana Tavares Mergulhão, de 28 anos, e morreu ainda no local. De acordo com o órgão, todos os procedimentos necessários estão sendo realizados pelo Hospital Municipal com relação às outras vítimas. Há pelo menos mais uma pessoa em estado grave.

A Polícia Militar informou que militares do 5º Batalhão, unidade que integra o Comando de Policiamento Regional III, com sede em Castanhal, foram acionados para atender, na noite de sexta (13), a um acidente na rodovia PA-242 e se encaminharam para lá. Ao chegarem no local, confirmaram a situação de que um homem bêbado atropelou, com um carro de passeio, o público que acompanhava a procissão.

Sobre o motorista, identificado como Charley Silva de Souza, de 34 anos, a PM disse que ele fugiu do local após o acidente e que seu carro foi incendiado pela população. Ainda de acordo com a corporação, os militares iniciaram as buscas imediatamente e, pouco tempo depois, encontraram o suspeito. Ele foi preso em flagrante e irá responder por homicídio na direção de veículo automotor sob efeito de substância alcoólica.

A prefeitura de Igarapé-Açu afirmou que “as autoridades policiais já estão atuando para apurar e punir, dentro da lei, o responsável”. Já a Polícia Civil informou que um inquérito sobre o caso já foi instaurado.

Em sua página do Facebook, a Paróquia de São Sebastião emitiu uma nota de pesar lamentando o ocorrido.