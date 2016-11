Motorista atropela rival em disputa por passageiro-Veja o vídeo:

Um internauta flagrou uma confusão envolvendo dois condutores de vans em frente ao shopping Castanheira, no início da rodovia BR-316, divisa entre Belém e Ananindeua. O caso teria ocorrido na tarde da última terça-feira (22).

Nas imagens, é possível ver uma discussão entre pessoas que estavam na calçada. Logo após, um homem (que aparece de camisa amarela no vídeo) recebe uma espécie de barra de ferro de alguém e parte para cima de outra pessoa que também estava na confusão. Ao se aproximar da pessoa, o homem é atropelado por uma van.

De acordo com o internauta que enviou o vídeo ao DOL, um dos condutores já havia ameaçado o outro com um terçado. O motivo da confusão seria a disputa por passageiros na via.

Segundo o internauta, o homem que é atingido pela van trabalharia em um veículo que faz rota para Igarapé-Açu. Na confusão, ele teria sido atacado com um terçado e terminou com um corte no braço. Já o condutor que o atropelou circularia na Região Metropolitana de Belém. Ambos não foram mais vistos depois de terça-feira.

A reportagem do DOL entrou em contato com a Polícia Militar, através do Interativo na área, mas o policial informou que a equipe não recebeu nenhum registro da ocorrência.

