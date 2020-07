Motorista bate carro na traseira de caminhão na BR 163 em Novo Progresso

Poeira pode ter provocado acidente entre carro e caminhão na Br 163 em Novo Progresso.(Fotos:WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

Um motorista ficou ferido após colidir o carro que dirigia na traseira de um caminhão próximo a Empresa Comando Diesel, distante 4 quilomêtros do perimetro urbano de Novo Progresso.

De acordo com a informação no veiculo estava duas pessoas, o motorista e o passageiro prestava serviço para Empresa Fribom Transportadora, trafegava sentido Novo Progresso/ Itaituba, uma nuvem de poeira se formou quando os caminhões adentraram na rodovia – ao sair do terreno sem pavimento – o veiculo colidiu na traseira do caminhão placa HBV 14O8 da cidade de Rondonopolis (MS).

O motorista do veiculo teve ferimentos, foi socorrido para Hospital Municipal, esta fazendo exames e passa por avaliação médica. O passageiro passa bem, não se feriu, o motorista com o caminhão da empresa Roma Transportes nada sofreu.

O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (03)

