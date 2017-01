Motorista bate contra portão na madrugada, contorna o veículo e foge em Novo Progresso

O motorista bateu contra o portão da residência do empresário Ultemir Decker (Rei dos Tambores), e fugiu rumo ignorado.

O fato foi registrado por volta de 01h00 desde sábado (07).

Após o acidente o condutor manobrou o veículo e fugiu tomando rumo ignorado.

O veículo derrubou parte do muro e arrancou um portão da casa.

O empresário pede caso alguém saiba do paradeiro do veiculo e do motorista que causou o dano para que informe através do telefone 093-981220636, seu nome será mantido em sigilo.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

