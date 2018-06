Motorista da dupla Henrique e Juliano persegue e mata à tiros esposa grávida

Antes de ser morta, a autônoma Denise Ferreira da Silva, de 34 anos, foi agredida e perseguida pelo marido, o motorista Aginaldo Viríssimo Cuelho, de 50, no condomínio onde morava em Goiânia, informou o delegado Danilo Proto. A Polícia Civil afirma que ela tentou fugir, mas acabou baleada na cabeça. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (4), no condomínio do Setor Orienteville. A corporação localizou o suspeito à tarde, em Anápolis, a 55 km de distância.

O homicídio foi cometido na madrugada desta segunda-feira (4). Conforme as investigações, após arrombar a porta da residência – onde não vivia atualmente com a mulher – ele e a vítima tiveram uma discussão.

“Estamos investigando para tentar localizá-lo. Segundo o que apuramos, ele arrombou a porta e os dois entraram em vias de fato. Após ser agredida, ela saiu correndo pela rua, mas foi seguida e baleada. Em seguida, o homem fugiu”, disse o delegado.

O suspeito trabalha como motorista do ônibus da dupla sertaneja Henrique e Juliano. A assessoria dos artistas informou que o suspeito estava de folga quando o crime ocorreu e que o contato dele com os músicos é “estritamente profissional” (leia comunicado na íntegra ao final da reportagem).

Proto afirmou ainda que a principal linha de investigação é que o crime tenha relação com o fato de que Denise tinha interesse em se divorciar. Os dois, inclusive, já não estavam morando juntos havia alguns meses.

“Não temos muita coisa concreta ainda, mas a suspeita é que ele não aceitava o fim do relacionamento”, pontua.

Diferentemente do que alguns vizinhos afirmaram, o filho de Denise, de 6 anos, que estava na residência, não presenciou o crime, pois estava dormindo, declarou o delegado.

O responsável pela investigação contou que os depoimentos de testemunhas devem começar nesta tarde. Parentes da autônoma estão vindo de São Paulo para liberar o corpo em Goiânia.

Relacionamento conturbado

Natural de São Paulo, Denise se mudou para Goiânia há cerca de 5 anos, quando começou a namorar com Aginaldo. No ano passado, eles se casaram. Tia da vítima, a advogada Idivonete Ferreira Martins afirmou que o casal tinha um relacionamento bastante conturbado e que Aginaldo era violento.

“Para nós, era uma tragédia anunciada. Ele já esteve em minha casa algumas vezes e a postura dele transparecia isso, de um cara violento. Eu já tinha falado para ela vender tudo e voltar para São Paulo. Ela falou que iria resolver tudo, mas a notícia da gravidez os reaproximou”, afirma.

