Motorista da Mineradora Gana Gold cai de ponte na Transamazônica, deixa um morto e dois feridos

(Foto:Reprodução) – Um acidente de trânsito deixou um morto e dois feridos na rodovia Transamazônica, próximo a cidade de Uruará, nesta segunda-feira, 10. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã. Uma caminhonete hilux com placa do Distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira, caiu no rio chamado de Cachoeirinha, a 2 km do centro urbano de Uruará sentido cidade de Placas.

O motorista

O motorista, Marcos Eduardo Pereira de Souza, 45 anos, era gerente de produção da Mineradora Gana Gold, não resistiu e morreu no local. Outros dois ocupantes do veículo apresentaram fraturas e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Uruará.

Vários populares atuaram no socorro às vítimas e usando a força dos braços desviraram a caminhonete que tinha parado dentro do rio com as rodas para cima, o motorista teria morrido afogado.

No local não há sinalização adequada informando sobre a existência da ponte.

A equipe de plantão da Polícia Civil esteve no local do acidente e procedeu com a remoção do corpo.

Diretores da empresa saíram de Novo Progresso , em uma aeronave, até cidade de Uruará para prestar assistência as vítimas e apurar causa do acidente.

