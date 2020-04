Motorista de caminhão é esfaqueado em Alvorada da Amazônia

(Foto:Via WhatsApp)- O motorista de caminhão Claudiomar Cezarino Flauzino de 25 anos, foi esfaqueado após estacionar o veiculo nas proximidades de sua residência no último domingo (05), por volta das 20h00mn em Alvorada da Amazônia.

Conforme informações , onde reside o motorista os veículos ficam na rua, próximo a um bar, um sujeito identificado apenas por Marcos (marquinhos), estava bebendo no bar tirou satisfação com motorista sobre estacionar o caminhão, o motorista Claudiomar que estava com a esposa, deixou o agressor falando sozinho, momento que foi atingindo com arma Branca. Conforme relatos da esposa Cláudia C. Pinheiro, ele atingiu o motorista com golpe de canivete e se evadiu do local.

O motorista foi socorrido por populares, e atendido pela equipe do postinho local , posteriormente transferido com o veiculo do SAMU da comunidade até o Hospital Municipal onde passou por cirurgia. O motorista recebeu alta nesta quarta-feira(08), esta na residência dos pais na comunidade de Santa Júlia. Claudiomar é filho de família tradicional no ramo de churrascaria em Santa Júlia.

O acusado é conhecido na comunidade por Marcos ou Marquinho, trabalha em fazenda com a chegada da Guarnição da Policia Militar ele fugiu do local.

