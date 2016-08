Motorista de caminhão é preso com 90 kg de droga em carga de colchões

Um motorista, de 40 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (29) com mais de 90 kg de maconha, divididos em 105 tabletes, escondidos em um caminhão de uma empresa de colchões, em Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o veículo foi abordado na BR-364, na saída de Cuiabá para Jangada (a 82 km da capital), depois de denúncias de que o caminhão estaria carregado de droga.

De acordo com a Polícia Civil, os 105 tabletes de maconha foram encontrados escondidos dentro de caixas misturadas com a carga de colchões. Questionado, o motorista confessou que recebeu R$ 9 mil para fazer a entrega do entorpecente na cidade de Porto Velho, Rondônia.

A polícia recebeu uma informação, ainda no sábado (27), de que havia uma movimentação estranha relacionada à carga do caminhão, perto do terminal de abastecimento da empresa de colchões. Conforme o delegado Ferdinando Frederico Murta, no processo de carregamento dos caminhões, os veículos entram, são abastecidos e saem lacrados para o seu destino.

A denúncia dizia que depois de carregado, o caminhão foi aberto e a carga mexida por diversas vezes. O motorista que transportava o entorpecente foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caminhão e o entorpecente foram apreendidos e o motorista encaminhado a DRE.

