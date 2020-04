Motorista de caminhão é preso em MT com meia tonelada de cocaína que levaria da Bolívia para SP

Por Isabel Dresch, TV Centro América 25/04/2020 16h0 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um motorista de um caminhão foi preso com meia tonelada de cocaína neste sábado (25) na BR-070, em Campo Verde, a 139 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele confessou que levaria a droga da Bolívia para Campinas, São Paulo.

