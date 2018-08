Motorista de caminhão que recolhe lixo pra prefeitura é baleado com 5 tiros na comunidade de Riozinho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Araújo trabalhava como motorista do caminhão que coleta de lixo para prefeitura de Novo Progresso. Existe a especulação de que o crime tenha sido passional. [O conceito popular para crime passional é um crime cometido por paixão] De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi alveja por um homem que não deu chance de defesa ao rapaz.

A vitima, identificado como Josivaldo Araújo, motorista do caminhão de coleta de lixo da prefeitura, foi alvejado com cinco disparos de arma de fogo, na tarde desta segunda-feira (21), na comunidade de Riozinho das Arraias, distante 80km da cidade de Novo Progresso.

