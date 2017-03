Motorista de caminhão tanque morre em colisão na BR-010

Acidente aconteceu na madrugada desta terça, 28. Caminhão tanque colidiu com caminhão carregado com tijolos.

Um grave acidente envolvendo um caminhão tanque e um caminhão carregado com tijolos deixou uma vítima na madrugada desta terça-feira (28), no km 329 da rodovia BR-010, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h. O caminhão tanque trafegava no sentido Santa Maria – São Miguel e o caminhão com tijolos no sentido oposto, na via de mão dupla.

O motorista do caminhão com tijolos tentou ultrapassar um terceiro veículo que estava parado na pista e pegou a contramão. Quando ele viu o outro caminhão vindo em sua direção, ainda tentou desviar, mas não conseguiu impedir a colisão.

O carregamento de tijolos caiu na cabine do motorista do caminhão tanque, que morreu no local. Ainda segundo a PRF, o corpo da vítima, identificado como Fernando Ribeiro Araújo, de 37 anos, foi removido ainda no início da manhã por uma equipe Instituto Médio Legal (IML) de Castanhal.

