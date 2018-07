Motorista de Carreta morre após bater na serra do cachimbo

Motorista de Várzea Grande morre após bater em serra no Pará

(foto: divulgação) -O condutor de uma carreta morreu após bater contra o ‘paredão’ de pedras da Serra do Cachimbo, na BR-163, em Novo Progresso (510 quilômetros de Sinop), esta madrugada, por volta das 3h. Ele foi identificado como Mário Sergio Pereira, 49 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a carreta ficou parada no meio da pista e obstruindo parcialmente o tráfego de veículos. Ele foi encontrado sem vida fora da cabine, caído na rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) já analisam o local e encaminharam o corpo para exames de necropsia em Guarantã do Norte. Será investigada a possibilidade dele ter perdido o controle da direção e colidido frontalmente contra a serra. Colegas do carreteiro informaram que eles haviam dormindo em um posto de combustíveis antes de seguirem viagem.

Segundo a funerária Pax Memorial, Mário era morador de Várzea Grande, mas foi trasladado para Sandri (PR), onde será sepultado na segunda-feira de manhã.

Na última segunda-feira, Arlan Aparecido dos Santos, de 38 anos, também faleceu em uma colisão entre carretas na rodovia federal, no quilômetro 635, nas proximidades da comunidade Santa Luzia, no município de Trairão, no Pará. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. Ele foi sepultado em Sinop, na quinta-feira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi frontal em um trecho que fica próximo de uma curva e com faixas amarelas contínuas, onde é proibida a ultrapassagem. A versão investigada é que havia ocorrido um acidente no mesmo local com um caminhão basculante que ficou atravessado na pista e sem sinalização. Durante à noite, o motorista de uma das carretas tentou desviar e acabou colidindo de frente com a outra.

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero

