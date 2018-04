Motorista de carreta morre após acidente na rodovia BR 163 perímetro urbano de Novo Progresso

O motorista de uma carreta caçamba paca da cidade de Cuiabá (MT) , morreu ao se envolver em um acidente na rodovia BR -163 perímetro urbano da cidade de Novo Progresso.

O motorista foi identificado como Marcio Demboguski , de 57 anos, morador da cidade de Guarantã do Norte (MT). Segundo familiares Marcio completaria 57 anos nesta quarta-feria 25 de Abril.

O Acidente aconteceu por volta da 23h30, o motorista perdeu controle do caminhão e caiu em uma vala na saída da cidade próximo ao motel, no perímetro urbano da cidade.

De acordo com informação chovia no momento do acidente, a carreta perdeu controle passou direto e tombou a violência do impacto levou o condutor a ser projetado para fora do veiculo.

O motorista morreu ainda no local.

(Atualizada às 11:28:05)

Por Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...