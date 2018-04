Motorista de Castelo de Sonhos perde controle de Hilux e sofre acidente na BR 163 em Novo Progresso

Mais um acidente de trânsito foi registrado na BR 163. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 23, nas proximidades do perímetro do município de Novo Progresso.

Segundo informações, o motorista, identificado com José Marcos Alves Silveira, de 49 anos, seguia sozinho à bordo da camionete modelo Toyota Hilux Placa OBC 9087 da cidade de Guaranta do Norte (MT) de cor prata, quando o motorista teria perdido o controle do veículo e freio para desviar de um buraco e capotou. Ele é morador do distrito de Castelo de Sonhos onde é comerciante.



No momento a pista não estava molhada – frear para desviar o buraco- foi que pode ter contribuído para ocasionar o acidente.

A camionete Hilux ficou parcialmente destruída, a vítima foi socorrida pelo SAMU, atendido na emergência – esta inconsciente no hospital Municipal – a direção do hospital divulgou foto para localizar os familiares.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por Redação Jornal Folha do Progresso (Atualizada às 04:26:36)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...