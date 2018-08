Motorista de Novo Progresso esta bem após condutor de veiculo morrer ao bater de frente com carreta na rodovia BR 163

Condutor do veículo veio óbito no local!

O motorista de carreta identificado como Negão da empresa Trombeta Transportes de Novo progresso, foi hospitalizado após um acidente envolvendo um carro e carreta, na tarde de quinta-feira (02) na rodovia BR 163 entre Peixoto e Matupá.Negão foi hospitalizado para atendimento de emergência , recebeu alta e passa bem.

De acordo com informações Negão retornava com à carreta para Novo Progresso, há vítima conduzia um veículo Uno de cor Branca, sentido Peixoto /Matupá, quando por motivos ainda desconhecidos, evadiu a pista contraria e bateu de frente com á carreta.

O motorista do Fiat Uno foi identificado como Ernando Amorim morador de Peixoto de Azevedo no estado do Mato Grosso, foi funcionário da empresa Transportadora Rodokim, ficou preso nas ferragens e morreu no local, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto, o carro ficou destruído, a carreta saiu da pista e teve parte da cabine danificada.

Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e perícia foram ao local fazer os levantamentos e apurar as causas do acidente.

