Motorista De Novo Progresso tem carga de soja roubada no Mato Grosso

Criminosos armados roubam carreta com 40 toneladas de soja em Sinop (foto: Só Notícias/Jose Carlos Araujo)

O crime ocorreu, hoje de madrugada, a cerca de 45 quilômetros do centro da cidade, sentido Itaúba, em uma área de estacionamento. O carreteiro que conduzia a Scania azul 113H, -e prefere não ser identificado- informou, ao Só Notícias, que parou para comprar cigarro e, quando estava subindo na cabine, um ladrão o abordou e entrou junto. “Ele me ofereceu R$ 2 mil para levar o caminhão em algum lugar. Disse que me deixaria amarrado e depois eu chamava a polícia como não aceitei ofereceu R$ 3 mil. Eles queriam a carga. Tentou me convencer de todo o jeito”, disse.

“Quando viu que eu não ia aceitar, fez eu tocar o caminhão. Tinha mais dois comparsa em uma Saveiro, branca, quadrada, daquelas antigas. Quando eles vacilaram eu sai da cabine e fugi”, acrescentou. Ele não chegou a ser agredido durante a ação criminosa.

A carreta estava carregada com 40 toneladas de soja, avaliada em R$ 40 mil. Há pouco a carreta foi localizada, na estrada Monaliza, em Sinop, sem a carga. O motorista é de Novo Progresso (Pará) e descarregaria em Itaúba (90 km de Sinop).

