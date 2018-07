Motorista de trator morre após veículo enroscar em cabo de energia e pegar fogo em MT

Motorista de trator morreu após veículo enroscar em cabo de energia e pegar fogo em Porto dos Gaúchos (Foto: Porto Notícias)

O veículo recebeu a descarga elétrica, que causou um incêndio no trator e na forrageira. Motorista teve parte do corpo carbonizado e foi encontrado caído a um metro e meio do trator.

Um homem que dirigia um trator morreu após sofrer um acidente no veículo, nesse domingo (8), na MT-338 em Porto dos Gaúchos, a 644 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, Rodrigo Alves Hubner, de 33 anos, conduzia um trator que enroscou em um cabo de alta-tensão e pegou fogo.

Segundo a PM, o acidente ocorreu às 14h (horário de Mato Grosso). Rodrigo estava na cabine do trator e passava pela rodovia, na frente de uma fazenda. Enquanto dirigia a máquina, o pneu do lado direito da forrageira furou.

Os policiais acreditam que Rodrigo tentou estacionar o trator e, nesse momento, enroscou o cabo no fio de energia de um poste.

O veículo recebeu a descarga elétrica, que causou um incêndio no trator e na forrageira. O motorista conseguiu sair, mas teve parte do corpo parcialmente carbonizado. Ele foi encontrado caído a um metro e meio do trator.

Os policiais registraram um boletim de ocorrência e o acidente deve ser apurado pelas autoridades.

Por Denise Soares, G1 MT

