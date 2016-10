Motorista desmaia ao volante e causa acidente no nordeste do Pará

Um carro colidiu com um caminhão nesta terça-feira (4), na rodovia BR-316, na entrada de Capanema, no nordeste do Pará. O motorista do veículo de passeio teria desmaiado ao volante, entrou na contramão da via e se chocou com o caminhão, que vinha em baixa velocidade.

O condutor do carro ficou preso nas ferragens do veículo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município, onde passa bem.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para fazer a liberação da via.

G1 PA

